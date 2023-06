Governo de Minas vai acionar Justiça para evitar pagar R$ 15 bilhões

O Governo de Minas vai acionar a Justiça para buscar a adesão ao Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal (PAF). A medida ocorre diante do impasse na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) para votar o Projeto de Lei (PL) 767/2023, matéria essencial para que o estado entre no Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Sem acordo entre os deputados estaduais, os parlamentares não votaram a proposta, nessa quinta-feira (29/6).

A administração do governo busca aderir ao programa para evitar o pagamento de uma multa imediata de R$ 15 bilhões . Em nota à imprensa, o Governo de Minas disse que a multa provocaria um "colapso" nas contas públicas. Hoje (30) é a data limite para a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal.

Ontem, a oposição obstruiu votação por falta de apreciação de projeto sobre salário de servidores públicos. Na ocasião, o Projeto de Lei 822/2023, que trata do salário dos servidores também seria votado e, de acordo com a oposição, deveria ser apreciado primeiro. A base do governo não aceitou a proposta e, devido ao impasse, a sessão foi encerrada.