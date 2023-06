Bolsonaro sobre inelegibilidade: 'Facada nas costas'

440

Ex-presidente lembrou da facada tomada em Juiz de Fora (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que votou pela sua inelegibilidade por oito anos, nesta sexta-feira (30/6). Em Belo Horizonte, para o velório do ex-ministro da Agricultura Alysson Poalinelli, ele comparou o episódio de hoje com a facada que recebeu em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.





Ex-presidente lembrou da facada tomada em Juiz de Fora (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) “Tentaram me matar aqui em Juiz de Fora há pouco tempo, com uma facada na barriga, e hoje veio uma facada nas costas com a inelegibilidade por abuso de poder político. Não tenho adjetivo para responder abuso de poder político”, disse o ex-presidente.





Ele voltou a lembrar do julgamento da chapa Dilma-Temer, em 2017, onde o TSE inocentou os ex-presidentes que eram acusados de caixa 2. “Depoimentos de delatores não foram aceitas naquele processo, e no meu, modificou-se a jurisprudência e me julgaram pelo conjunto da obra ”, afirmou, fazendo uma referência a inclusão da “minuta golpista” no processo.





Bolsonaro também destacou que sua verdadeira obra, ao longo dos quatro anos de mandato, foi entregar o Brasil com bons números e “respeitando a todos”. “Inclusive vocês nunca viram uma só proposta minha para censurar a imprensa e hoje temos proposta lá dentro do parlamento”, disse.