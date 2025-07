"Dr. Geraldo", coxinha, meia de café: Alckmin com Ana Maria Braga na TV

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), participou nesta quinta-feira (31/7), do programa Mais Você, comandado por Ana Maria Braga, na TV Globo. A conversa teve como tema o tarifaço imposto ao Brasil pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No entanto, o encontro começou com informalidade e bom-humor, com um café da manhã em que o vice-presidente comeu coxinha e mostrou as meias para a apresentadora.

Logo no início, Ana Maria disse que iria se referir ao vice-presidente como "Doutor Geraldo". Ela relembrou encontros antigos com Alckmin e Lu, citando momentos em que foi recebida no Palácio dos Bandeirantes, quando ele era governador de São Paulo. A apresentadora falou da generosidade do casal, destacando a hospitalidade e a parceria deles em ações sociais.

Lu foi lembrada diversas vezes com carinho. Ana Maria chegou a mandar um beijo para ela. Alckmin contou que os dois são casados há 46 anos e não economizou elogios à companheira. “É uma coisa muito boa, tenho o privilégio de conhecê-la e admirá-la”, disse.

Com sete netos e uma coleção de histórias, Alckmin se mostrou à vontade — e até exibiu suas meias temáticas de café, arrancando risadas. Ele também provou uma coxinha feita com massa de iogurte e comentou sobre as qualidades da receita para a saúde. “Maravilhosa”, elogiou.

Em seguida, o tema da conversa foi o tarifaço. A entrevista já estava marcada antes de Trump oficializar a imposição de tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras, na quarta. Mas o tema acabou se tornando inevitável. A medida do governo dos EUA foi tomada como retaliação a ações do Brasil consideradas uma “ameaça incomum e extraordinária” à segurança americana.