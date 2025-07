‘Trump alaranjou’ e ‘tarifinho’: os memes sobre o recuo nas sanções dos EUA

O presidente dos EUA Donald Trump declarou que quer que seu rosto seja esculpido no Monte Rushmore, monumento que retrata ex-presidentes de peso na história americana. Gage Skidmore/Wikimedia Commons/

O memorial é um dos mais famosos dos EUA e fica na cidade de Keystone, no estado da Dakota do Sul. Retrata George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln e Theodore Roosevelt. Imagem de Richard Emerson por Pixabay

Mas geólogos alertam que mexer naquela montanha pode acabar destruindo os rostos que já existem. Como a formação rochosa é mista, uma parte pode não ser apropriada para a obra de arte como outras. Imagem de Frank Wintermeyer por Pixabay

Além disso, o monte já tem fissuras, rachaduras e lascas de vários tamanhos e profundidades, que vêm sendo detectadas por cientistas desde o final dos anos 1980. Já são mais de 100 falhas. Imagem de Mike por Pixabay

George Washington é um dos chamados “Founding Fathers”, os pais fundadores dos Estados Unidos. Liderança durante a Guerra da Independência, foi o primeiro presidente do país, entre 1789 e 1797. Imagem de Mike Goad por Pixabay

Thomas Jefferson foi o terceiro presidente dos Estados Unidos (1801 - 1809) e autor da declaração da independência, em 1776. Imagem de Brigitte Werner por Pixabay

Abraham Lincoln foi o 16º presidente dos Estados Unidos, governando entre 1861 e 1865, quando foi assassinado. Imagem de Mike por Pixabay

Durante o mandato de Lincoln aconteceu a Guerra Civil Americana, entre os estados de Norte e Sul, que teve como pano de fundo a questão da escravidão no país. Domínio Público/Wikimedia Commons

Theodore Roosevelt foi o 26º presidente dos Estados Unidos (1901 - 1909). Em 1906, ele recebeu o Nobel da Paz por seu papel na mediação do acordo que deu fim ao conflito entre a Rússia e o Japão. Imagem de pamdavila por Pixabay

As efígies são de autoria do escultor Gutzon Borglum (1867 - 1941). O artista trabalhou 14 anos na histórica obra. Ele morreu no mesmo ano em que ela foi concluída. Reprodução

Após a morte de Borglum ainda restavam detalhes para o término das esculturas e coube a seu filho, Lincoln, a tarefa de finalizá-la.

Na obra foram usadas dinamites e também foi preciso recorrer a uma técnica denominada “favo de mel”, quando em partes mais profundas alguns pedaços de granito são retirados com as próprias mãos. Imagem de Chuck Reisinger por Pixabay

A presença das esculturas na montanha fez com que o estado de Dakota do Sul ficasse conhecido como o â??The Mount Rushmore Stateâ? (â??O Estado do Monte Rushmoreâ?).

Localizadas na região de Black Hills, as esculturas têm tamanhos que variam de 15 a 21 metros de altura. Imagem de Karlee Heck por Pixabay

No dia 19 de outubro de 1966, o monte foi inscrito no Registro Nacional de Lugares Históricos, que reúne a lista de distritos, edifícios e objetos dignos de preservação nos Estados Unidos. Imagem de Mike Goad por Pixabay

Inaugurado em 31 de outubro de 1941, o Memorial Nacional de Monte Rushmore recebe mais de dois milhões de visitantes por ano. Domínio Público

O território onde está situado o monumento foi objeto de veneração de povos indígenas desde os tempos pré-colombianos. Imagem de Richard Emerson por Pixabay

Chamado de “Montanha dos Seis Avôs”, o local era cenário de homenagens aos ancestrais de diversos desses povos, como os Apaches, os Sioux e os Kiowa. Dorian Wallender/Wikimedia Commons

Com o avanço da colonização para o oeste, essas terras indígenas foram palco de conflitos entre a população nativa e os invasores. Até que em 1868 foi assinado o Tratado de Fort Laramie, em que o governo americano reconhecia a região como reserva indígena. af.mil/Domínio público / commons wikimedia

No entanto, a descoberta de ouro na reserva de Black Hills fez crescer o olho do governo, que passou a promover campanhas militares para se apossar do território. Mike Tigas/Wikimedia Commons