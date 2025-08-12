Lula sobre eleições em 2026: 'Não escolho. Quanto mais sair, melhor'
Presidente Lula, que deve disputar a reeleição em 2026, afirmou que cabe a população avaliar se a vida melhorou ou não nestes últimos quatro anos
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que espera que todos os possíveis candidatos saiam para a disputa eleitoral presidencial em 2026 e que os eleitores decidam se a vida está melhor em seu governo ou no anterior.
"Eu não escolho. Seria bom se saísse o Ratinho, o Ronaldo Caiado, o Zema, quanto mais sair melhor. Não tenho preocupação, eu tenho certeza do que estou fazendo neste país. Quando chegar, na época das eleições, o povo, a mulher, o católico, o evangélico vai comparar o mundo que ele vivia e o mundo que ele está vivendo", disse o petista em entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo para a Rádio BandNews.
O presidente afirmou que, se os eleitores entenderem que o governo dele não foi melhor do que o do antecessor, só lhe resta paciência e chama a responsabilidade para uma dificuldade em comunicar os resultados da gestão.
Com a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por ter usado prédios públicos e televisão estatal para atos de campanha durante as eleições de 2022, o que é proibido pela legislação, diversos nomes vêm sendo aventados como "herdeiros" da extrema direita.
Os nomes favoritos são do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).
Correm por fora, enquanto buscam angariar apoio de Bolsonaro e consolidar seus nomes nacionalmente, os governadores de Minas, Romeu Zema (Novo); o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD); e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil).