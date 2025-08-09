Assine
SUPREMO

Lula diz que Moraes 'está garantindo a democracia'

No Acre, presidente pediu a senador que não assine o impeachment do ministro e defendeu a perda de mandato dos parlamentares da oposição que fizeram motim

JM
JOSÉ MATHEUS SANTOS E JAIRO BARBOSA
09/08/2025 10:17

Presidente participou de cerimônia de anúncios de investimentos do Governo Federal para o estado do Acre nessa sexta (8/8)
Presidente participou de cerimônia de anúncios de investimentos do Governo Federal para o estado do Acre nessa sexta (8/8) crédito: Ricardo Stuckert / PR

(FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nessa sexta-feira (8/8) que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), está "garantindo a democracia" no Brasil.

Lula proferiu a fala ao se dirigir ao senador Sérgio Petecão (PSD-AC) durante discurso em Rio Branco, no Acre. O presidente também criticou a ocupação da Mesa Diretora do Senado e Câmara, feita durante dois dias, por parlamentares de oposição que protestaram contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Você, Petecão, não assine pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, porque ele está garantindo a democracia. Quem deveria ter o impeachment são esses deputados e senadores que ficam tentando fazer greve para não permitir que funcionem a Câmara e o Senado, verdadeiros traidores da pátria", disse Lula.

O presidente Lula realiza as primeiras visitas ao Acre e a Rondônia no atual mandato nesta sexta-feira (8). O petista irá a Porto Velho ainda nesta tarde, após deixar o estado acreano.

No Acre, Lula realiza investimentos de R$ 1,1 bilhão do governo federal em infraestrutura, transportes, energia, educação e regularização fundiária para o estado. O evento conta com a participação do governador Gladson Cameli (PP), que em 2022 apoiou Jair Bolsonaro em 2022.

Governado pelo PT durante 20 anos seguidos, o Acre deu uma guinada à direita a partir das eleições de 2018, tornando-se, desde então, um reduto bolsonarista. Em 2022, Bolsonaro teve 70,3% dos votos válidos no segundo turno no eleitorado acreano, enquanto Lula obteve 29,7%.

Tópicos relacionados:

alexandre-de-moraes anistia congresso-nacional golpe jair-bolsonaro lula stf

