Sai eficiência, entra o trem laranja da prosperidade

A pouco mais de 400 dias das eleições de 2026 e às vésperas do lançamento da pré-candidatura de Romeu Zema (Novo) à Presidência da República, o Executivo estadual prepara a mudança da marca da gestão. Desde o primeiro mandato do governador, iniciado em 2019, o slogan “Governo diferente, estado eficiente” é o bordão que acompanha as ações e eventos oficiais do estado. No sétimo dos oito anos da administração de Zema, o antigo slogan deu lugar a “Aqui o trem prospera” em um momento de passagem de bastão ao vice Mateus Simões (Novo) e embarque definitivo em uma empreitada nacional.

O governo ainda não sinalizou se haverá alguma cerimônia de lançamento para a nova roupagem da gestão, mas o novo slogan já é veiculado na publicidade oficial do governo no rádio e na TV. No site da Secretaria de Comunicação Social (Secom), o manual de aplicação de identidade visual já trocou a frase que exalta diferença e eficiência pela que aposta no “mineirês” e na “prosperidade”, um conceito sequestrado primeiro pelo neopentecostalismo e depois pelo movimento “coach”, talvez uma forma de dialogar com igual êxito entre bolsonaristas e os simpatizantes do Partido Novo.

“O conceito usa a expressão “trem”, uma singularidade da linguagem mineira para reforçar a identidade e o pertencimento das pessoas, criando, assim, uma conexão direta com o povo. Ao se conectar de forma leve e popular ao verbo PROSPERAR , transmite a ideia de que tudo o que é feito em Minas – com trabalho e dedicação – está colhendo uma vida melhor, um futuro digno, resultados concretos e muita prosperidade. O conceito é original, tem a alma mineira e, o mais importante, leva o governo de Minas para próximo das pessoas, das conquistas dos mineiros e do trabalho que faz o estado crescer para todos”, diz o manual da nova marca.

Já está no ar também um site com o nome da campanha e fora do domínio oficial do governo estadual. A página é completamente ilustrada com imagens feitas com uso de inteligência artificial. Os conteúdos são elencados em um formato de prestação de contas das secretarias de Desenvolvimento Econômico, Justiça e Segurança Pública, Educação e Saúde. Para cada card com a lista de feitos da gestão Zema há a opção de clicar em um player de vídeo. Todos eles ativam a reprodução de um jingle que parodia a música “Chora, me liga”, da dupla sertaneja sul-mato-grossense João Bosco & Vinícius.

O desenvolvimento do site ainda parece incipiente e, certamente, será mais bem desenvolvido em um futuro próximo. Mas já rende questionamentos sobre os feitos da gestão nele listados. Na Saúde, por exemplo, o governo se vende como a gestão que mais construiu unidades básicas do país (UBS). A realidade, como já demonstrado em matérias do Estado de Minas, é de fechamento de unidades essenciais como o Hospital Maria Amélia Lins, a sobrecarga do João XXIII e o atraso nas obras dos seis hospitais regionais prometidos em campanha: até hoje, nenhum foi entregue.

Na segurança pública, o site divulga aumento de 60% nos investimentos na área desde 2019 e um aporte de mais de R$ 85 milhões na frota da Polícia Civil. Nas notícias, o que se vê é um aumento de 4,6% nos homicídios de 2023 para 2024 (última atualização da Sejusp), manifestações constantes das polícias pela recomposição salarial na casa de 40% dos vencimentos e relatos de falta de combustível para as viaturas.

Independentemente do ponto de vista em que se analisa os feitos da gestão, a nova marca tem um impacto midiático inegável. Para Zema, o reforço da ideia de fim de ciclo e de apresentação de resultados favorece que ele apresente no cenário nacional mais do que a imagem que se tornou reconhecida nos últimos meses por falas polêmicas e um comportamento excessivamente alinhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O uso da expressão “trem”, de um “mineirês” típico, pode reforçar a ideia – um tanto estereotipada, mas inegavelmente simpática – do estado que ele governou por dois mandatos.

Para Simões, que governará o estado pela maior parte do próximo ano, o novo slogan pode descolá-lo de Zema e reforçar sua capacidade de dar uma cara nova e autônoma caso eleito em 2026. A divulgação de uma identidade visual renovada, com campanhas de publicidade e um slogan que chama a atenção do eleitor pode funcionar também como uma pré-campanha de popularização do candidato que tem como desafio inicial se tornar mais conhecido da população.

PT no Senado

De olho no Senado, o PT mineiro começa a conjecturar a possibilidade de uma chapa com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), e a deputada estadual Andreia de Jesus (PT). No último encontro nacional da legenda, realizado em Brasília, no sábado passado (2/8), a parlamentar teria aquiescido à hipótese diante do recuo de nomes como os deputados federais Reginaldo Lopes e Rogério Correia, cuja reeleição é tratada como certa. Os defensores da chapa de Andreia e Silveira acreditam que o balanço entre o perfil de centro do ministro e de esquerda da deputada pode atrair eleitores.

Correia X Nikolas, de novo

Duas semanas após acionar Nikolas Ferreira (PL-MG) na Procuradoria-Geral da República (PGR) por falas supostamente golpistas em uma entrevista, Rogério Correia (PT-MG) voltou a se movimentar contra o colega de Câmara dos Deputados. Nesta sexta-feira, o petista enviou requerimento à presidência da Casa solicitando uma suspensão imediata do bolsonarista por ter participado do ato de ocupação da Mesa Diretora em protesto contra a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL).

Damião fardado

Em cerimônia na manhã desta sexta-feira, Álvaro Damião (União Brasil) anunciou a convocação de 500 guardas municipais para Belo Horizonte e novos armamentos para a força de segurança da capital. Além do tom de apoio à corporação, ele quis realmente vestir a camisa e concedeu entrevista coletiva devidamente fardado com uma plaqueta de identificação onde se lia seu nome acompanhado da insígnia “mayor” (prefeito em inglês).

