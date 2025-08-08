PBH anuncia convocação de 500 guardas municipais e investimento de R$5 mi

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou, nesta sexta-feira (8/8), a convocação de 500 guardas municipais que prestaram concurso em 2019. Também serão disponibilizadas para a tropa 500 novas armas de choque, compartimentos para detentos em viaturas e um investimento de cerca de R$ 5 milhões em equipamentos.

De acordo com o prefeito Álvaro Damião (União Brasil), a segurança pública é um dos pilares da capital mineira e Belo Horizonte tem a melhor guarda municipal do país, na visão dele. A incorporação de novos agentes reforça o compromisso com a segurança da cidade.

"Tem que dar sensação de segurança. O político não basta ser honesto, precisa aparentar ser honesto. Não basta dar segurança, temos que dar sensação de segurança", disse o prefeito.

Além dos 545 tasers, serão disponibilizadas novas viaturas com compartimento para presos e grades de proteção, novas bicicletas equipadas com câmeras de alta tecnologia – estas com reconhecimento facial –, e câmeras para monitoramento em diversos locais da cidade.



Concurso e convocação

Próximo ao vencimento, os aprovados só poderiam ser convocados até dezembro. Damião lamentou que os guardas tenham ficado tanto tempo sem serem chamados. Conforme o prefeito, é muito triste passar em um concurso em 2019 e não ser chamado depois de tantos anos.

"Pelo direct (caixa de mensagens) do meu Instagram, elas já tinham perdido a esperança. Pelo fato de o prefeito ser novo, como eu acabei de chegar, algumas esperanças estavam próximas do zero", completou.

O resultado da prova saiu em 2019 e a primeira homologação foi no dia 5 de agosto de 2020, com validade de dois anos. No entanto, no mesmo dia, a PBH suspendeu o prazo de validade, sem explicar o motivo. O prazo foi prorrogado em dezembro de 2023 por mais dois anos, com vencimento final para dezembro deste ano.

“Existe um concurso, desde 2019, com vários excedentes. Nós sentamos com a Segurança, com a Fazenda, com o Planejamento, para saber quantas pessoas poderíamos chamar. Com muito esforço, nosso número foi abraçado pelas secretarias de Fazenda e Planejamento e hoje anunciamos 500 novos guardas municipais para Belo Horizonte”, disse o prefeito.

O vereador de BH Wagner Ferreira (PV) comemorou a conquista: “O prefeito Álvaro Damião convoca 500 novos guardas. Uma luta muito grande junto de todo mundo que estudou para esse concurso, para ajudar a nossa cidade na segurança. O concurso ia vencer em dezembro, então essa convocação traz um alívio para os candidatos e para o povo de Belo Horizonte. Se Deus quiser, vai ter mais guarda nas praças, nos parques, para trazer mais segurança para todo mundo”, disse o parlamentar ao Estado de Minas.

Segurança na capital

Conforme a PBH, a convocação dos guardas vai melhorar a segurança pública na cidade, ocupando mais espaço e aumentando a capacidade de atuação da Guarda Municipal. De acordo com o secretário de Segurança e Prevenção, Márcio Lobato, esta é uma forma de continuar construindo a capital como a mais segura do país.

“É um reforço que será muito bem-vindo para a população de Belo Horizonte (...). Foram 80 mil candidatos. E por mais que essas pessoas estejam mais do meio para a frente dos que foram colocados, são pessoas qualificadas, eu tenho certeza. São pessoas que virão com muita vontade de servir a guarda e a população de Belo Horizonte”, afirmou Lobato.