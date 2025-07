Anel Rodoviário: PBH recolhe quase 6 toneladas de lixo por dia

Com a recente municipalização do Anel Rodoviário de Belo Horizonte, a prefeitura intensificou ações de limpeza e conservação nos trechos que atravessam a capital. Desde 13 de junho, mais de 40 garis e 22 equipes especializadas atuam diariamente na remoção de resíduos, recolhimento de animais mortos e manutenção da vegetação. A ação resulta na retirada de quase 6 toneladas de lixo por dia, segundo dados da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU).

O Anel Rodoviário, um dos corredores viários mais importantes da capital mineira, corta cinco regionais de BH - Barreiro, Oeste, Noroeste, Nordeste e Pampulha - e é trafegado por cerca de 100 mil veículos diariamente.

Após a assinatura da transferência de gestão, formalizada em 3 de julho, a Prefeitura de BH assumiu o controle de aproximadamente 22 km de pista, antes geridos pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Lixo, mato e até carcaças

Erika Resende, chefe do Departamento de Serviços de Limpeza Urbana da SLU, diz que o trabalho no Anel vai além da simples coleta de lixo. "Estamos falando da remoção de depósitos clandestinos, capina, roçada e recolhimento de resíduos volumosos. Encontramos de tudo: carcaças de animais, sofás velhos, móveis, resíduos orgânicos, domésticos e recicláveis", detalha.

Grande parte dos materiais é fruto de descarte irregular às margens da via. A profissional alerta para o impacto negativo desse comportamento. "Mesmo o mato retirado da capina, que pode parecer inofensivo, é um resíduo sólido que precisa de destinação adequada", explica.

Todo o material recolhido é levado à Central de Tratamento de Resíduos em Macaúbas, onde recebe destinação ambientalmente correta.



Mais próxima da população, gestão promete melhorias

A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOBI), por meio da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), agora responde diretamente pelas intervenções estruturais, como a recuperação do pavimento, drenagem e manutenção de dispositivos de segurança. A expectativa é de que a nova gestão municipal garanta mais eficiência nos serviços e respostas mais rápidas às demandas da população.

Para Erika, a municipalização traz também um ganho simbólico: "O Anel Rodoviário agora está sendo tratado com o mesmo padrão de cuidado que adotamos em outras vias da cidade. Isso significa mais segurança, mais limpeza e uma melhor experiência para quem circula por ali".

Ela reforça que a limpeza urbana depende também da participação da população. "Acho importante convidar a população a se sentir pertencente a esse espaço, a entender que o Anel também é de sua responsabilidade. O descarte correto dos resíduos e a preservação do espaço são atribuições de todos nós", ressalta.

Atualmente, Belo Horizonte conta com 36 URPVs (Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes), abertas todos os dias da semana. Esses espaços são apropriados para o descarte de móveis velhos, resíduos de construção civil e restos de poda. Além disso, a coleta de lixo domiciliar cobre praticamente toda a cidade e há também o serviço de coleta seletiva.

"Somando esforços, conseguiremos garantir que esse local esteja limpo e bem conservado", conclui a chefe da SLU.



Embora a gestão da via agora seja municipal, a conclusão das obras de recuperação do pavimento e da sinalização segue sob responsabilidade do Dnit. Estão previstos R$ 60 milhões em investimentos federais para as obras em andamento, que prometem entregar uma via mais segura e estruturada para os motoristas e para os cerca de 5 milhões de habitantes da Região Metropolitana da capital.

Onde descartar resíduos corretamente em BH

URPVs: 36 unidades disponíveis em todas as regionais da cidade, abertas de domingo a domingo;

Coleta Domiciliar e Seletiva: cobertura em quase 100% dos domicílios;

Saiba mais em: página da SLU no site da PBH.



