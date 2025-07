PBH retira catadores que ocupavam e acumulavam recicláveis em praça

A triagem improvisada de recicláveis realizada por meses na Praça João Pessoa, no bairro Santa Efigênia, na Região Leste de Belo Horizonte, foi interrompida neste sábado (19/7), pela Prefeitura de BH (PBH) depois de uma visita do prefeito Álvaro Damião (União Brasil) ao local. Os moradores e comerciantes da região cobravam uma solução para o acúmulo de lixo no local.

De acordo com a PBH, a medida também ajuda o grupo de catadores que estava no local, pois eles foram encaminhados para acesso a programas como Bolsa Família e Bolsa Moradia. O material que já estava separado foi enviado a uma cooperativa e o restante foi transferido para um galpão alugado pelo Executivo municipal, no bairro Floresta, que passa a ser o novo ponto de apoio para os catadores.

Desde 2021, o grupo que realizava o trabalho de triagem na praça é acompanhado pelo Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS) e pela Saúde, por meio do Consultório na Rua. Os catadores também foram encaminhados para serviços de emissão gratuita de documentação, bem como de alimentação, via restaurante popular.

No novo local, a categoria realizará a triagem de forma mais adequada, com segurança e conforto. O galpão conta com banheiro, geladeira, bebedouro, materiais de limpeza e de higiene pessoal. A PBH informou que vai disponibilizar funcionários para atuar na limpeza e na vigilância do espaço.

"Fizemos um planejamento para levar quem fazia o trabalho de triagem nessa praça para um local adequado, passando a trabalhar com mais dignidade, e para que as pessoas possam voltar a frequentar a praça após anos de espera e promessa da solução deste problema", disse Damião durante a visita.

Foram recolhidos seis caminhões de material reciclável na Praça João Pessoa. O volume de quatro caminhões foi levado para o galpão da Cooperativa Solidária dos Trabalhadores e Grupos Produtivos da Região Leste (Coopesol) e dos outros dois para o galpão alugado pela PBH.

A ação foi acordada previamente com os catadores por técnicos da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU). Foram empenhados 55 garis, sete caminhões-báscula, um caminhão-munck, três caminhões-pipa e um caminhão compactador.

A vereadora Marcela Trópia (Novo), que acompanha o impasse envolvendo moradores, comerciantes e catadores da região desde 2023, celebrou o avanço. Trópia enviou requerimentos e ofícios, participou de reuniões com cooperativas e denunciou reiteradamente as condições insalubres e o acúmulo de lixo no local, além de uma Ação Popular no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) para cobrar providências imediatas por parte da PBH.

“Foram meses de cobrança intensa. Visitamos a praça, ouvimos todos os lados, buscamos diálogo com o poder público e levamos o caso ao Ministério Público. A solução chegou, e é uma conquista para toda a cidade”, afirmou a vereadora.

Com a retirada da triagem, a expectativa é de que a praça passe por uma requalificação urbana, com reforço na segurança, instalação de lixeiras e melhorias na zeladoria da região.