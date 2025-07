Em novo confronto, PM mata 5 suspeitos de integrarem facção criminosa em MG

Cinco homens foram mortos em confronto com a Polícia Militar na cidade de Araguari (MG), no Triângulo, na madrugada deste sábado (19/7). Esse é o segundo confronto em que um grupo de cinco pessoas morre em troca de tiros com a PM na cidade em 20 dias. A corporação informou que os homens seriam integrantes de uma facção criminosa e estavam escondidos na região para cometer crimes.

O comando da 9ª Região da PM informou que uma casa no bairro Santa Helena passou a ser monitorada após uma denúncia feita à inteligência da polícia. No início da madrugada, segundo a PM, ao se aproximar da casa, uma equipe de militares foi recebida a tiros por um homem nos fundos do imóvel. Houve tiroteio. Dentro da casa, tiros foram trocados em um corredor e em quartos.

A nota emitida pela corporação ainda diz que foi prestado socorro aos cinco homens envolvidos, que foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Araguari, onde morreram.

De acordo com a PM, os suspeitos estavam com um pistola calibre .40, uma pistola 9 milímetros, um revólver calibre .38 e um revólver calibre .357, todas apreendidas depois do confronto.

"Os autores possuíam extenso histórico criminal, com passagens por tráfico de drogas, homicídios, receptação, roubo, lesão corporal. Dois indivíduos citados estavam com mandado de prisão em aberto por crimes de homícidios", ainda informou o comando da polícia da região.

Eles seriam ligados a uma facção do Rio de Janeiro, vinham de Goiás e ocuparam a casa há cerca de uma semana. O grupo estaria em Araguari para um acerto de contas com facções rivais.

Primeira ocorrência



Na noite de 30 de junho, outros cinco homens foram mortos em troca de tiros com a Polícia Militar, também em Araguari. Os militares faziam ronda no bairro Brasília, suspeitaram de ocupantes de um veículo e deram o sinal de parada, mas o motorista não respeitou. O condutor acelerou e deu início a uma perseguição, que terminou em um posto de combustível na avenida Coronel Teodolino Pereira de Araújo, onde o veículo foi cercado.

Os cinco ocupantes resistiram e desceram do carro atirando contra os policiais, que revidaram e balearam os homens. Três deles morreram no local e dois foram encaminhados a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas morreram no caminho.

Os homens envolvidos na troca de tiros eram foragidos. Conforme levantamento divulgado pela PM, juntos, eles somavam penas de 35 anos de prisão.