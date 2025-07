Motorista bate em árvores e carro fica no canteiro central em avenida de BH

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um acidente grave aconteceu na madrugada deste sábado (19/7), na Avenida Barão Homem de Melo, Bairro Nova Suissa, Região Oeste de BH. O motorista de um carro bateu em três árvores e só parou no canteiro central da avenida.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, no veículo havia quatro pessoas. Uma delas estava em estado grave, inconsciente e presa às ferragens. As outras três tinham sangramentos pelo corpo e estavam desorientadas.

Ainda segundo os bombeiros, foi preciso solicitar apoio da Polícia Militar porque alguns dos envolvidos no acidente tentaram fugir do local.

Duas vítimas foram levadas para o Hospital Madre Teresa.