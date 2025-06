Acidente complica trânsito em importantes avenidas de BH; saiba detalhes

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um acidente entre dois carros complica o trânsito em diferentes avenidas do centro de Belo Horizonte na manhã desta sexta-feira (13/6).

A batida entre dois carros aconteceu no cruzamento da Avenida Brasil com a Avenida Afonso Pena. A Polícia Militar foi acionada e está no local para registrar a ocorrência. A BHTrans também acompanha a situação.

Por causa do acidente, há reflexo no trânsito em outras avenidas do centro da capital. Há retenção na Avenida Brasil, sentido Praça da Liberdade, até a Rua Maranhão. O engarrafamento da Avenida Afonso Pena, sentido bairro Mangabeiras, é até a Praça Rio Branco.

O trânsito também é lento na região hospitalar devido à batida, de acordo com a BHTrans. O reboque está no local para a liberação das vias.



Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.

