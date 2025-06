Aeroporto de Confins anuncia data de reabertura do Desembarque 1

O desembarque 1 do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana, já tem data para voltar a operar. De acordo com a concessionária BH Airport, que administra o aeródromo, a reinauguração ocorrerá em outubro. Após a reabertura, os terminais retomarão a configuração de 2022, com dois desembarques para voos nacionais e um para voos internacionais.

Localizado entre a área restrita, próxima ao portão 2, e o saguão público, situado atrás da rampa em caracol, próximo ao check-in 1, o Desembarque 1 receberá investimentos de cerca de R$ 11 milhões. As obras de modernização serão custeadas pela BH Airport, com reembolso da Infraero, responsável financeira pela reforma.

O projeto prevê a ampliação da infraestrutura, com a instalação de mais um elevador, duas escadas rolantes e um conjunto de banheiros (masculino, feminino, prioritários, família e espaço baby). Além disso, o número de esteiras para restituição de bagagem aumentará de três para oito.

As atualizações incluem a substituição do piso, dos sistemas elétricos, do sistema de climatização, dos acabamentos e revestimentos, da iluminação, dos sistemas eletrônicos e o reestabelecimento dos equipamentos eletromecânicos da sala de desembarque.

A obra abrange uma área de 1.800 m² e mobiliza cerca de 150 profissionais. Segundo a concessionária, os serviços de mobilidade urbana do aeroporto — como táxis, ônibus, carros de aluguel e aplicativos — também serão adaptados para atender ao novo fluxo de desembarque.

"Sabemos que o desembarque e a restituição da bagagem são momentos que merecem ainda mais atenção, uma vez que o viajante já está cansado e ansioso para chegar ao seu destino. Essa reforma vai melhorar justamente esse processo, ampliando nossos serviços de atendimento, melhorando o fluxo de passageiros, reduzindo o tempo de deslocamento em muitos casos e deixando a restituição de bagagem mais rápida e simples", destaca o CEO do BH Airport, Daniel Miranda.

Histórico das obras

A reforma do Desembarque 1 faz parte de uma série de obras exigidas para a realização da Copa do Mundo de 2014, que estavam sob responsabilidade da Infraero, operadora do terminal na época. Quando assumiu a operação assistida do aeroporto, em 12 de agosto de 2014, a BH Airport passou a responder por essas obras, com reembolso dos valores gastos.

A concessionária chegou a concluir a reforma do Terminal de Passageiros 1, a adequação do sistema viário, a reforma e ampliação da pista de pouso e do sistema de pátios, além da implementação da infraestrutura para o fornecimento de serviços essenciais. Porém, a partir de 2023, as obras foram interrompidas devido a entraves contratuais com o poder concedente.