Funcionária de companhia aérea será indenizada por manter padrão estético

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma ex-funcionária de uma companhia aérea que atua no Aeroporto Internacional de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, será indenizada por precisar manter padrões de aparência exigidos pela empresa.

O caso foi julgado pela 1ª Vara do Trabalho de Pedro Leopoldo, também na Grande BH, que condenou a empregadora a pagar a quantia de R$ 100 por mês, no período contratual não prescrito.

De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG), a trabalhadora, que atuou como assistente administrativo e técnico de planejamento, pediu o ressarcimento de gastos com vestimenta, maquiagem, unhas e demais acessórios que seriam utilizados durante a prestação dos serviços para atender às exigências da empregadora, apontando um valor mensal de R$ 350,00.

Ao decidir o caso, a juíza Maria Irene Silva de Castro Coelho observou que a empresa não negou a existência de um padrão de apresentação, em especial às trabalhadoras mulheres. A companhia aérea alegou que não exigia nada além de medidas básicas de higiene e contestou o valor pedido, por considerá-lo exagerado, afirmando ainda que a trabalhadora não fez prova dos gastos.

Segundo a magistrada, os riscos da atividade econômica são da empregadora, mas não houve prova de que o gasto mensal seria de R$ 350. Portanto, a juíza diminuiu o valor da condenação para R$ 100 por mês, levando em conta que a autora não trabalhava diretamente com o atendimento ao público, mas sim no setor de manutenção. A empresa recorreu e aguarda julgamento em segunda instância.