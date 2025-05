Polícia busca dupla que fez refém e roubou R$ 20 mil em loja de BH

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) procura dois suspeitos de render um vendedor e roubar uma loja no bairro Nova Cintra, na Região Oeste de Belo Horizonte, na tarde de segunda-feira (26/5). A dupla levou R$ 20 mil reais em produtos e celulares e o crime foi gravado por câmeras de segurança.

Conforme o boletim de ocorrência, o funcionário relatou aos policiais que estava trabalhando atrás do balcão da loja, localizada na Rua Santarém, quando os homens entraram no estabelecimento anunciando o roubo. Segundo ele, a dupla o trancou no banheiro da loja de forma violenta e seguiu revirando o imóvel.

Nas gravações, é possível ver os suspeitos prendendo o homem no cômodo e enchendo uma mochila preta com itens do estabelecimento.

Mesmo presa, a vítima ouviu os suspeitos conversando por telefone com um terceiro comparsa, que dizia estar “tudo tranquilo” do lado de fora da loja. Depois do fim do roubo, conseguiu sair do banheiro e viu que a loja estava sem vários itens.

O proprietário da loja foi chamado e constatou que foram levados produtos como camisas, perfumes, carteiras, cintos, além de quatro celulares. Uma corrente do funcionário, da marca Rommanel, também foi roubada. Segundo o dono, o prejuízo estimado é de R$ 20 mil.

De acordo com os registros, uma testemunha relatou que os autores chegaram ao endereço em um carro Chevrolet Onix prata, mas não soube identificar a placa ou as características do condutor. Depois de um tempo, viu os suspeitos voltarem ao veículo e seguirem sentido bairro Betânia.

Os telefones celulares roubados foram encontrados em uma área de mata, depois de rastreio por GPS. Os outros itens ainda não foram encontrados. A polícia segue em diligências para a localização do material e dos autores.