Um homem de 27 anos foi preso suspeito de roubar uma farmácia no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Ao ser detido, nesse domingo (25/5), ele confessou o crime e disse que "as polícias precisam dos criminosos para existirem". O autor já possui histórico de furtos em estabelecimentos próximos à drogaria.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada às 9h30 por duas funcionárias da loja, localizada na Avenida Brasil com Rua Rio Grande do Norte.

A dupla relatou que foi abordada no fundo da loja, e que o homem mandou que elas ficassem caladas, ameaçando disparar a arma de fogo contra elas. As atendentes ainda contaram que, o suspeito as levou até o caixa e exigiu que lhe entregassem todo o dinheiro, fugindo em seguida.

Através de imagens das câmeras de segurança da farmácia e do sistema "Olho Vivo", a PM identificou o suspeito, que foi encontrado em um local onde pessoas em situação de rua fazem reciclagem de materiais, nas proximidades da drogaria.

Ao ser abordado, o homem confessou o crime, e contou que vive na rua. Ele também admitiu ter praticado vários roubos na região, enfatizando que "as polícias precisam dos criminosos para existirem".

Conforme informado pela PM, em pesquisa ao sistema de segurança pública, foram identificadas inúmeras passagens pelo crime de roubo, sendo a maioria nas proximidades da farmácia. O autor também tem passagem por porte ilegal de arma de fogo no Bairro Lourdes, também na Região Centro-Sul.

O homem foi preso em flagrante e levado para prestar depoimento em uma delegacia. Com ele, os policiais recuperaram R$ 167 dos R$ 182 roubados da farmácia.