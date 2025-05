MG: homem morre ao cair com o carro em buraco às margens de rodovia

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Um homem de 30 anos morreu em um acidente com carro na manhã deste domingo (25/5) na MGC-491, próximo à cidade de Areado, no Sul de Minas Gerais. Ele estava sozinho no carro e foi encontrado preso às ferragens, dentro de um buraco às margens da rodovia.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, uma pessoa que passava pelo local avistou o carro fora da pista e acionou a Polícia Militar (PM), que repassou o chamado.

Ao chegarem ao local, os bombeiros confirmaram o óbito da vítima, mas mantiveram o corpo intacto para que fosse feita a perícia pela Polícia Civil.

Depois que a investigação foi feita, teve início o trabalho de corte e expansão da estrutura do carro para remoção do corpo.

Conforme explicou o Corpo de Bombeiros, o buraco ficava num local de difícil acesso, tendo sido necessário utilizar técnicas de salvamento veicular e terrestre.

O corpo da vítima foi entregue à funerária de Monte Belo, a cerca de 30 quilômetros da cidade de Areado.