Idoso morre ao ser arremessado a oito metros por carro no interior de MG

Um homem de 67 anos morreu depois de ser atropelado na manhã desta sexta-feira (23/5) por um motorista que conduzia um carro na LMG-2555, em Uberaba (MG), no Triângulo Mineiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima tentou atravessar uma rotatória, a fim de chegar em casa, quando foi surpreendida pelo automóvel. Com o impacto da batida, o idoso foi arremessado a aproximadamente oito metros para fora da via.

Assim que chegaram ao local, os militares encontraram a vítima em parada cardiorrespiratória e com fraturas na perna e no antebraço direito. O idoso também sofreu traumatismo cranioencefálico.

A equipe dos bombeiros iniciou a reanimação cardiopulmonar e, posteriormente, recebeu apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prosseguiu com os trabalhos. No entanto, a morte foi confirmada ainda no local.

