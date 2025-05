Micro-ônibus de transporte escolar se envolve em acidente com carreta em MG

Uma batida entre uma carreta e um micro-ônibus usado para transporte escolar deixou duas mulheres feridas na MG-170, próximo à entrada da comunidade Boca da Mata, em Arcos, Região Centro-Oeste de Minas Gerais. O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (22/5).





De acordo com o Corpo de Bombeiros, nenhuma das vítimas ficou presas às ferragens. As duas mulheres, que eram passageiras, tiveram apenas ferimentos leves. Uma foi socorrida pela Unidade de Resgate dos bombeiros e a outra por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os condutores não se feriram.





Ainda segundo os militares, o micro-ônibus transportava sete passageiros, mas os demais ocupantes não estavam presentes quando as equipes chegaram, o que impediu a identificação ou avaliação médica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





A área foi sinalizada e a Polícia Militar acionada para providências de trânsito. Segundo os bombeiros, a ocorrência foi encerrada após adoção das medidas necessárias.