MG: buscas por trabalhador que sumiu em rio entram no terceiro dia

As buscas por um trabalhador que desapareceu em um rio na cidade mineira de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, entraram no terceiro dia na manhã desta sexta-feira (23/5).

O Corpo de Bombeiros foi acionado na quarta-feira (21/5) no bairro JK Três. Segundo o solicitante, o homem desapareceu enquanto trabalhava em uma draga de retirada de areia no Rio Doce, na região do Areal Glória, próximo ao bairro São Raimundo, atrás de uma área de exposições da cidade.

Segundo relatos, o funcionário desapareceu sem deixar vestígios. Ainda de acordo com informações obtidas pelos militares, a vítima faz uso de medicamento controlado.

Na manhã de hoje, militares iniciaram o terceiro dia de buscas pelo trabalhador.



