O tenente Henrique Barcellos, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMG), revelou, em entrevista para o "Em Minas", acreditar que os bombeiros mineiros são mais ‘calejados’ em desastres depois de terem atuado nos rompimentos de barragem em Brumadinho e Mariana.

No último domingo (5/5), uma equipe de 28 militares do CBMG foi enviada para auxiliar no resgaste às vítimas das inundações no Rio Grande do Sul (RS). Ao longo dessa semana, os bombeiros mineiros participaram do salvamento de mil pessoas ilhadas e na recuperação de vítimas de soterramentos.

“Depois de Brumadinho, a gente já esteve presente em missões internacionais, em tornados em Moçambique, em terremotos no Haiti e na Turquia. E em missões nacionais, onde a gente já apoiou o Rio de Janeiro, o Pernambuco, São Paulo e também o Rio Grande do Sul, no final do ano passado. Isso torna a nossa corporação mais calejada. Saber encontrar o terreno desconhecido e o que fazer lá por já termos sido experimentados em situações parecidas”, revelou o tenente.

O militar também explica que os trabalhos de resgate na lama de rejeitos de barragens ensinou técnicas que os bombeiros mineiros usaram nesta missão recente no Rio Grande do Sul - a chuva forte também criou uma espécie de lama.

“Aumentar a superfície de contato, conseguir progredir nos terreno um pouco mais abaixados, utilizar tecidos de neoprene para proteção à pele e capacete. Também progredir com os cães de forma cautelosa, porque são diversas situações em que a gente perde um cão com facilidade, por quebrar uma pata, por um objeto cortante, e ele é um amigo incansável nesse tipo de operação”, explicou.

