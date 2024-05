Minas Gerais seguirá com onda de calor até, no mínimo, sábado (11/5), com possibilidade de se estendida até terça-feira (14/5). É o que aponta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Confira mais abaixo quais as regiões afetadas.

A Defesa Civil, por sua vez, lançou um alerta para Belo Horizonte sobre a massa de ar seca e quente, que vai gerar ondas de calor até terça (14/5), com baixa umidade do ar e registros de temperaturas em torno de 30°C, principalmente no período da tarde.







Minas Gerais

O estado enfrenta a terceira onda de calor do ano desde o fim de abril. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, 495 cidades mineiras estão sob alerta vermelho, com temperaturas a 5°C acima da média em um período maior do que cinco dias.

“A gente precisa alterar as regiões onde a onda de calor vai acontecer. O prolongamento dos dias precisa ser feito aos poucos. A previsão atual é que a condição dure até sábado. No sábado, devemos estender até a próxima terça-feira, mas temos que ir avaliando aos poucos”, diz o meteorologista Claudemir Azevedo, do Inmet.

Os alertas do Inmet atingem os municípios das seguintes regiões do estado: Central, Triângulo, Alto Paranaíba, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Oeste, Campo das Vertentes, Sul, Sudoeste de Minas, Metropolitana de BH, Jequitinhonha e Noroeste. Confira aqui as cidades atingidas.

Recomendações da Defesa Civil:





- Hidrate-se;

- Evite a exposição direta ao sol, em especial, entre 10h às 16h

- Use chapéu e óculos escuro e aplique protetor solar

- Diminua os esforços físicos e mantenha os ambientes arejados

- Faça refeições leves e evite bebidas alcoólicas

- Evite a permanência de crianças, pessoas doentes ou idosos em veículos expostos ao sol.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata