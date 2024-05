O fim de semana deve ter altas temperaturas na maior parte de Minas Gerais diante da prorrogação da onda de calor que atinge 58% das cidades do estado. Nesta sexta-feira (10/5), o tempo deve ficar estável em quase todas as regiões mineiras.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), apenas as regiões do Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Vale do Rio Doce podem ter chuva fraca e isolada, devido a intensificação do transporte de umidade de origem oceânica.

Na Zona da Mata e na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a previsão é que haja aumento de nebulosidade ao longo do dia. Já nas outras regiões, o tempo fica estável, com sol e poucas nuvens. Nas regiões do Triângulo e Alto Paranaíba, a baixa umidade estará presente na parte da tarde, podendo ficar abaixo de 30%.

Nesta sexta (10), a temperatura máxima pode chegar a 34°C no Norte, Zona da Mata, Triângulo e Alto Paranaíba. A menor temperatura registrada foi de 10°C no Sul de Minas. Já no final de semana, a máxima pode chegar a 34°C no sábado e 35°C no domingo no Norte, enquanto as mínimas podem chegar a 10°C no Sul.

Há possibilidade de chuvas nas regiões do Jequitinhonha, Vale do Rio Doce e Vale do Mucuri no sábado. No domingo, todas as regiões mineiras devem ser de céu claro a parcialmente nublado.

Belo Horizonte

Na capital, a previsão desta sexta indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado com temperatura diurna elevada, segundo a Defesa Civil de BH. A temperatura mínima registrada foi de 16,9°C, na Região da Pampulha, às 5h, e a máxima estimada é de 30°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 35% à tarde.

Onda de calor permanece em MG

Minas Gerais enfrenta a terceira onda de calor do ano desde o final do mês de abril. O Inmet anunciou, inicialmente, que a condição climática duraria até o último sábado (4/5), mas teve de prolongar o alerta até segunda (6/5) e, agora, até amanhã (11/5). No entanto, é possível que o fenômeno perdure por mais dias no estado, de acordo com o órgão.

Leia também: Maranhão tem 30 cidades em emergência devido a chuvas



Segundo o meteorologista Claudemir de Azevedo, as ondas de calor são caracterizadas por temperaturas acima de 5°C em relação à média com duração de dois dias ou mais. O especialista explica que o órgão atualiza os alertas com base no monitoramento diário que é feito sobre as áreas.

“A gente precisa alterar as regiões em que a onda de calor vai acontecer. O prolongamento dos dias precisa ser feito aos poucos. A previsão atual é que a condição dure até sábado (11). No sábado devemos estender até a próxima terça-feira (14), mas temos que ir avaliando aos poucos”, diz Claudemir.

Municípios das regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Sul, Sudoeste, Oeste, Campo das Vertentes e Região Metropolitana de Belo Horizonte são atingidos pelo fenômeno pelo menos até amanhã.