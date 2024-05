As temperaturas em Belo Horizonte podem chegar a 30°C nesta quinta-feira (9/5); capital está sob alerta para onda de calor até sábado (11/5)

A onda de calor que atinge Minas Gerais deve durar até sábado (11/5) em 495 municípios, incluindo Belo Horizonte, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Esta é a segunda vez que o órgão prolonga o alerta para a condição climática. No primeiro anúncio, a onda deveria durar até segunda-feira (6/5), mas foi prorrogada até hoje e, agora, até o final de semana.

De acordo com o Inmet, 58% das cidades mineiras estão sob alerta vermelho, quando há risco à saúde e as temperaturas ficam 5°C acima da média em um período maior do que cinco dias.

Os alertas, emitidos pelo Inmet atingem municípios das seguintes regiões do estado: Triângulo, Alto Paranaíba, Central, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Oeste, Campo das Vertentes, Sul, Sudoeste de Minas, Metropolitana, Jequitinhonha e Noroeste.

Bloqueio atmosférico

A onda de calor ocorre durante o outono, estação caracterizada por temperaturas mais amenas no estado, devido a atuação de uma massa de ar seco e quente. De acordo com especialistas, o fenômeno é decorrente de um bloqueio atmosférico que atinge as regiões Sul e Sudeste do país.

Previsão do tempo

De acordo com o Inmet, o dia segue estável em Minas. Na região do Triângulo e em áreas das regiões Sul e Oeste, a quinta-feira será de tempo mais seco com pouquíssimas nuvens, favorecendo temperaturas mais elevadas.

O calor persiste por causa da permanência de um centro de alta pressão em médios níveis da atmosfera entre as Regiões Centro-Oeste e Sudeste. Por outro lado, o transporte de umidade de origem oceânica para o interior do continente favorece maior concentração de nuvens na faixa Leste do estado.

O céu ficará parcialmente nublado nas regiões do Jequitinhonha, Vale do Rio Doce e do Mucuri. Nas demais regiões, o céu deve ficar claro a parcialmente nublado.

Na capital mineira, a previsão indica que o dia será de céu claro e temperatura diurna elevada, com máxima de até 30°C. Segundo a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada nesta quinta (9) foi de 16,8°C na Estação Cercadinho, com sensação térmica de 8,8°C, às 6h.