Um escritório de urbanismo fez um mapa para mostrar a dimensão do alagamento em Porto Alegre e como seria se ele tivesse acontecido nas maiores capitais do Brasil. O objetivo é ampliar a noção da população sobre o estrago causado no estado gaúcho.

Um desses mapas elaborados simula o impacto em Belo Horizonte. De acordo com o material, a área afetada pelas inundações em Porto Alegre cobriria boa parte da capital mineira, além das cidades vizinhas como Contagem, Ribeirão das Neves, Betim e Ibirité.

Os mapas levam em consideração apenas a área da Região Metropolitana de Porto Alegre afetada pelas enchentes, não sendo considerados todo Vale do Taquari e norte do estado, que também foram impactados pelos temporais que atingiram o Rio Grande do Sul.

O escritório de urbanismo também ressalta que esses mapas apresentam um comparativo de extensão de área afetada, não sendo um mapeamento de áreas inundáveis nas cidades e tampouco de equivalência de população afetada, uma vez que topografia e densidade demográfica variam de cidade para cidade.

Confira os mapas:



Números da enchente no RS

O número de mortos nas históricas enchentes no Rio Grande do Sul chegou a 100 nessa quarta-feira (8) e as autoridades pedem aos afetados que não voltem para as áreas de risco.

Segundo a Defesa Civil, 372 ficaram feridas e 128 estão desaparecidas nas inundações provocadas por transbordamento de rios após as chuvas torrenciais da última semana no Rio Grande do Sul.

Nos mais de 400 municípios afetados, incluindo Porto Alegre, mais de 160 mil pessoas foram retiradas de suas casas por esse desastre climático.