Voluntário procura pessoas que precisam de resgate em área alagada no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, em 8 de maio de 2024

Áreas nunca alcançadas por inundações na história do Rio Grande do Sul devem ser atingidas nos próximos dias, de acordo com previsão do MetSul Meteorologia. As cidades de Pelotas e Rio Grande devem ser as mais afetadas nesta nova crise de enchentes.

Essas novas enchentes vão ocorrer pela cheia da Lagoa dos Patos, que recebe as águas do rio Guaíba. A água deve chegar inclusive ao centro de Pelotas, local que nunca chegou antes, segundo o MetSul.

Em Pelotas, a prefeitura divulgou uma imagem com as áreas de risco de inundação na cidade. A cidade de Rio Grande também está na zona de risco de novas inundações.

???? ATENÇÃO - ALERTA | As enchentes no Sul do estado vão piorar e devem ser de graves proporções. Água alcançará locais em que jamais chegou em Pelotas e Rio Grande. Lagoas dos Patos e Mirim podem “emendar” em um só corpo d’água. ?? https://t.co/tXylFmjh6x pic.twitter.com/7tLd7fgidh — MetSul Meteorologia (@metsul) May 8, 2024

Com o grande volume de águas, é provável que o tamanho das lagoas se expanda e ocorra a "união" das lagoas dos Patos e Mirim em uma única e grande massa d’água.