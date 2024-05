Chegou a 100 o número de mortes nas enchentes que afetam o Rio Grande do Sul desde a última semana. Há ainda 128 desaparecidos. A informação é do boletim das 12h da Defesa Civil do estado.

Além das mortes confirmadas, há ainda 4 em investigação, em que se estuda se as causas do óbitos tem ou não relação com as chuvas.



Ao todo 417 cidades foram afetadas pelas chuvas no RS, deixando 163 mil gaúchos desalojados e outros 66 mil em abrigos. Cerca de 15% da população do estado foi atingida de alguma maneira pelo temporal que assola a região.

Nível dos rios

Nas últimas 24 horas, o Guaíba baixou cerca de 17 centímetros. Em compensação, a Lagoa dos Patos, para onde o lago desemboca, subiu a profundidade em 22 centímetros. Todos os outros afluentes, como o Rio Jacuí, Taquari, dos Sinos e Uruguai, também registraram queda de volume.

Isso confirma a tendência de que todo o volume que estava represado na região central e metropolitana está seguindo para o Sul do estado, que corre risco severo de inundação.