Ainda com parte da cidade de Porto Alegre inundada pela pior enchente da história do Rio Grande do Sul, a medição do lago Guaíba aponta para o menor nível das águas deste o último sábado. O boletim divulgado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), na manhã desta quarta-feira (8/5), mostra que o Guaíba recuou cerca de 17 centímetros em 24 horas, passando de 5,27 para 5,10 metros.

A maior medição até o momento foi registrada na última segunda-feira (6), quando as águas que invadiram a cidade avançaram até 5,33 metros, às 20h, ultrapassando a cota máxima para o transbordamento de 3 metros.





O nível da enchente ficou praticamente estável no pico, por quase um dia, e as águas só começaram a baixar de forma mais efetiva na noite de ontem. Entre a medição realizada à meia-noite, e a realizada às 8h da manhã de hoje, observou-se um recuou de 10 centímetros.



Apesar da notícia trazer o primeiro alívio para a população da capital gaúcha, diversos bairros ainda registram um aumento nas inundações. Como a água do Guaíba está mais alta do que o nível das inundações nessas regiões, as águas do lago, com as falhas nos sistemas de bombas de drenagem e nos diques da cidade, seguem entrando na cidade.





Segundo especialistas ouvidos pelo Correio, a situação na cidade deve continuar grave por pelo menos 10 dias e o recuo completo das águas do Guaíba deve demorar pelo menos um mês se não ocorrerem novas chuvas. A previsão da meteorologia, porém, indica para grande possibilidade de novos temporais chegando na cidade entre a noite desta quarta-feira e quinta-feira (9).