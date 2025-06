Vereadora do PT é morta a facadas no interior do Rio Grande do Sul

A vereadora de Formigueiro, interior do Rio Grande do Sul, Elisane Rodrigues dos Santos (PT), 49 anos, foi encontrada morta nesta terça-feira (17/6). Segundo o veículo local Diário de Santa Maria, o corpo estava com 10 marcas de facadas ao lado do carro dela, em uma estrada da localidade de Rincão dos Machado. A bolsa da vereadora, com celular, carteira e documentos, também foi encontrada no local e nenhum artigo foi roubado, descartando hipótese de latrocínio.

Elisane era a única mulher entre os nove vereadores da cidade, que tem 6.413 habitantes. A Câmara Municipal de Vereadores de Formigueiro lamentou a morte e decretou luto oficial de três dias. “Elisane atuava com dedicação e comprometimento em seu mandato, sempre voltada às causas sociais e ao bem-estar da população de Formigueiro, além de ser a presença feminina nesta legislatura”, diz a nota.

O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) se manifestou nas redes sociais. Ele classificou a morte de Elisane como “crime de ódio” e pediu justiça.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia