MG: homem em suposto surto invade escola, passa mal e morre

Um homem morreu pouco depois de invadir a Escola Abelhinha Feliz, onde também funciona o Centro Educacional Professor Sant'Anna, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, no fim da tarde desta segunda-feira (2/6).

Segundo informações preliminares da Polícia Militar (PMMG) na cidade, o homem, que ainda não teve a idade confirmada, estaria em surto quando entrou no local. O espaço, no Bairro Progresso, atende alunos do maternal ao 9º ano do ensino fundamental.

O homem, possivelmente, teria feito uso substâncias entorpecentes, segundo comunicado assinado pela direção da escola e do centro educacional.

“Quatro pais que estavam no local intervieram, contendo o indivíduo. Logo após, ele se sentou, passou mal e, infelizmente, veio a óbito, mesmo com a chegada rápida do socorro”, diz trecho do comunicado.

“Estamos colaborando integralmente com as autoridades competentes para o esclarecimento dos fatos e, acima de tudo, zelando pela integridade emocional de nossos alunos e colaboradores”, pontua a direção, que decretou luto de um dia em “respeito à vida e em solidariedade à família do falecido”.

Ainda não há detalhes da dinâmica do incidente. A Polícia Militar não tinha finalizado o preenchimento do registro da ocorrência até o fechamento desta publicação.