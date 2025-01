Grande BH: jovem é morto ao atacar policiais depois de ter surto

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

Um jovem de 22 anos morreu ao ser atingido por policiais militares com dois tiros no abdômen durante um surto psicótico em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde dessa quinta-feira (23). De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a corporação foi acionada pela família da vítima por ameaçar se jogar da laje da casa. A família relatou que o rapaz tinha um histórico de surtos.

O chamado foi por volta de 16h28 de ontem, no bairro Baronesa. Segundo os militares, quando chegaram ao local, viram Frankllis Henrique Pereira Quintino na laje da residência. Os policiais subiram até o local, mas o jovem entrou na casa. De volta à casa, os militares conversavam com a família quando foram informados que o homem em surto se trancou no banheiro com uma faca e estaria se automutilando.

Conforme o boletim de ocorrência, enquanto os policiais decidiam se pediam reforços, o jovem saiu do banheiro e correu com a faca em direção a eles. Segundo a corporação, os militares seguiram os manuais e, diante de uma agressão iminente, efetuaram dois disparos contra a vítima na região da barriga.

Segundo o primo da vítima, que testemunhou a situação, ele escutou dois disparos. Em seguida, os militares, junto ao tio do rapaz que estava em surto, o colocaram sobre uma coberta e o socorreram. Ele foi levado a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) São Benedito, no bairro de mesmo nome, em Santa Luzia. Ainda de acordo com a PM, a faca foi apreendida e o jovem foi encaminhado para cirurgia. Ao final do fechamento da ocorrência, eles receberam a informação de que o jovem faleceu.



A Polícia Civil (PC) informou que a perícia esteve no local da ocorrência para realizar os trabalhos de praxe. De acordo com a PC, não consta a entrada de corpo no Instituto Médico Legal (IML).