Dois homens são executados em Mantena; polícia procura suspeitos

A cidade de Mantena, no Vale do Rio Doce, foi palco de uma tragédia. Dois homens, identificados comoLucas da Mata, conhecido como “Lucão”, de 33 anos, e Gessy Júnior P. Dias, de 37,foram brutalmente assassinados a tiros. De acordo com a Polícia Militar (PMMG), ao lado dos corpos foram encontrados uma motocicleta Honda Bross e dezenas de cápsulas de balas.

Gessy, que tinha residência em Portugal, era casado e deixa quatro filhos. Ele estava passeando de férias no Brasil, e retornaria à Europa na próxima semana. Lucas deixa mulher e três filhos.

O crime ocorreu na noite dessa quarta-feira (22/1), na Zona Rural de Mantena, em córrego Boa Vista. Familiares das vítimas contaram aos policiais militares que os amigos tinham ido à Barra de São Francisco, no Espírito Santo, na manhã de quarta-feira, mas não contaram o que iriam fazer na cidade capixaba.

À noite, testemunhas ouviram vários disparos e, também, o barulho de motocicletas, que depois dos tiros teriam tomado rumo ao Espírito Santo.

Um levantamento sobre a vida das duas vítimas mostra que Lucão tinha diversas passagens pela polícia por tráfico de drogas. Já Gessy, nunca foi preso.

As diligências policiais são para tentar descobrir o que teria motivado o crime e assim chegar aos assassinos.

