“Um golpe de sorte”. Assim definiu um motorista de aplicativo, de 51 anos, que foi assaltado e sequestrado por dois ladrões, mas foi resgatado por policiais militares, na noite dessa quinta-feira (16/1). Ele chegou a ser colocado dentro do porta-malas do veículo enquanto acontecia a fuga dos suspeitos, de 19 e 20 anos, que foram presos depois de uma perseguição.





O fato ocorreu no Bairro Sapucaias, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo o Boletim de Ocorrências da Polícia Militar (PM), uma viatura fazia o patrulhamento na região da lagoa Várzea das Flores, quando desconfiaram de um Voyage, que não tinha a placa dianteira, o que chamou a atenção dos policiais.





A viatura se aproximou e os policiais reconheceram o motorista, que tinha várias passagens na polícia por roubos cometidos. Foi dada ordem para que ele encostasse o carro, mas ao invés disso, o motorista acelerou e começou uma fuga.





A PM foi atrás. Outras viaturas foram acionadas e um cerco foi montado. Ao se verem acuados, os dois ocupantes saltaram do veículo e iniciaram uma fuga à pé, mas foram perseguidos e presos.





Enquanto isso, ao verificarem o veículo, os policiais escutaram um barulho vindo do porta-malas. Eram batidas dadas pela vítima, o motorista de aplicativo. Ele contou que ao perceber que o carro estava parado e que haviam vozes, decidiu se arriscar e pedir ajuda. Os policiais abriram o compartimento e lá estava o homem, que se sentiu aliviado.





“A gente vive uma roda viva, pois a Polícia Militar prende e a Civil ou a Justiça solta e daí a pouco, a PM está atrás de um reincidente em crimes. Isso tem de acabar. Foi preso, tem de ficar preso”, disse o motorista.





Na perseguição aos fugitivos, a PM utilizou, também, o helicóptero Pégasus, o que ajudou na localização dos suspeitos. Com eles foi apreendido um revólver calibre 32.





O assalto





De acordo com o motorista de aplicativo, ele teria recebido um chamado para uma corrida para o Bairro Petrolândia, em Betim. Foi até o local, apanhou os passageiros e, quando estava na Via Expressa, já no Bairro Sapucaias, foi surpreendido pelo anúncio do assalto.

Sob a mira de um revólver, ele entregou seu celular, o dinheiro que tinha e, em seguida, foi colocado no porta-malas.