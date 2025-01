Com resquícios de crueldade. Assim, Alessandro Albuquerque de Araújo, de 31 anos, foi assassinado, a tiros, no bar de uma quadra de futebol society, no Bairro Espírito Santo, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa quinta-feira (16/1).





Quinta-feira é dia de 'pelada' e confraternização da turma de Alessandro. Depois de disputar uma partida, ele parou para descansar e retornar numa próxima pugna. Assentou-se em uma das cadeiras do bar, do lado de fora da quadra.





De repente parou um Ônix, de onde desceu um homem, caminhou em direção a Alessandro e deu dois tiros na cabeça dele. Em seguida, o suspeito retornou para o carro e arrancou em alta velocidade.





Para surpresa de todos, a violência não teve fim. Os amigos saíram da quadra e correram na direção de Alessandro, mas o atirador voltou ao local, parou o carro, desceu e efetuou mais disparos contra a vítima, todos na cabeça.





As causas do crime são desconhecidas. Os amigos não souberam dizer à polícia se Alessandro tinha alguma rixa ou desavença com qualquer pessoa.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Os policiais procuram, agora, por câmeras de segurança nas proximidades para tentar identificar o carro do atirador e assim chegar até ele. Na quadra, não existem câmeras. Foi feita uma busca no veículo de Alessandro, um Renault Duster, mas nada de ilícito foi encontrado. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Betim.