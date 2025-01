Um homem, de 39 anos, suspeito de matar a mãe, em Várzea da Palma, foi preso em Corinto, no Norte de Minas Gerais, nessa segunda-feira (13/1). Ele já havia tentado assassinar o pai.









O crime ocorreu na casa da vítima, no Bairro Pinlar I, em Várzea da Palma. O homem matou a mãe, segundo o Boletim de Ocorrências da Polícia Militar, com uma facada no pescoço.





A mulher, ao ser encontrada, ainda estava com sinais vitais. O Samu foi acionado, no entanto, quando chegou, a vítima já tinha falecido. O corpo foi encaminhado para o Posto Médico Legal da cidade.

A motivação para o crime ainda não é conhecida. O homem se calou desde o momento em que foi preso e na delegacia. Mas já se sabe que ele esteve internado, há pouco tempo, em uma clínica de reabilitação, tendo recebido alta em dezembro do ano passado.





Ele teria problemas mentais, pois já havia tentado matar o pai, que é divorciado da mãe. Por causa da tentativa de homicídio, o pai conseguiu uma medida protetiva contra o filho, levado para o sistema prisional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia