Suspeitos fogem após roubo em Uberlândia, no Triângulo Mineiro

Uma mulher de 70 anos foi amordaçada no banheiro e roubada no último sábado (11/1) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Dois homens invadiram a residência e levaram R$ 30 mil da vítima e um celular. Ninguém foi preso, mas há imagens dos suspeitos próximos à casa da idosa.

O caso foi registrado no Bairro Planalto. Segundo relato da mulher, os dois homens tocaram o interfone; ao abrir o portão, a vítima foi empurrada de volta para a casa. A dona da residência foi trancada e amordaçada no banheiro.

Aparentemente, os dois homens sabiam que a idosa guardava dinheiro no imóvel. Ela foi obrigada a revelar onde mantinha os valores. As economias estavam em um baú. Eles fugiram levando todo o dinheiro e um aparelho celular.

Até o momento, a polícia não identificou os suspeitos do crime.