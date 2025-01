As imagens de uma câmera de vídeo foram determinantes para a prisão do principal suspeito do assassinato de um homem em situação de rua, conhecido por Sagás, de 42 anos. O homicídio aconteceu na esquina da Rua da Bahia com Avenida Bias Fortes, na divisa dos bairros Funcionários e Santo Antônio, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde desse domingo (12/1).

A prisão foi feita por uma equipe da Polícia Militar (PMMG) no fim da manhã desta segunda-feira (13/1).





O suspeito, chamado de Paulo Ninja, foi preso próximo ao local do crime, na esquina das ruas Espírito Santo e Alvarenga Peixoto, no Santo Antônio.





Segundo o tenente Flávio, que comandou a operação de captura, as imagens da câmera de vídeo foram cruciais para identificar o suspeito. “Elas mostram uma discussão e depois o Ninja sai correndo do local."





O motivo da briga e da morte da vítima seria a cobrança de um empréstimo. “Segundo Ninja, ele teria cobrado 'Sagás' uma dívida de R$ 10, e eles acabaram discutindo, porque o devedor não queria pagar. Ninja negou ter matado a vítima, mas as imagens são claras”, diz o tenente Flávio.





Além disso, duas testemunhas da briga e do crime reconheceram Paulo Ninja como sendo o homem que teria esfaqueado a vítima durante uma briga. Ele foi levado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Lagoinha, na Região Noroeste de BH.

