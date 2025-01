Nova sede da Cruz Vermelha em BH será no bairro gameleira

A Cruz Vermelha Brasileira Afiliada Minas Gerais (CVB-MG) está de casa nova em Belo Horizonte a partir desta segunda-feira (13/01). Segundo a instituição, a decisão de uma nova sede tem como objetivo ampliar todos os serviços oferecidos à população a partir do próximo ano.





“Foi através de um planejamento minucioso da diretoria da CVB-MG que entendemos que era a hora de atendermos mais pessoas. Para isso, a mudança era necessária”, declara o CEO da CVB-MG, Bernardo Eliazar.





A Cruz Vermelha deixa o tradicional edifício da Alameda Ezequiel Dias, próximo à área hospitalar, para ocupar um prédio na Rua Gastão Bráulio dos Santos, 837, no bairro Gameleira, Região Oeste da capital. A nova sede contará com um espaço mais moderno e eficiente e com um galpão capaz de armazenar e facilitar a logística de mais doações.





“Com mais salas, teremos mais jovens aprendizes e conseguiremos expandir o programa Ação Jovem. Nossos cursos também poderão contar com espaço dedicado para aulas práticas e teóricas, atendendo turmas maiores. E claro, nossos colaboradores e voluntários terão à sua disposição um ambiente mais equipado para mantermos a excelência do nosso trabalho”, afirma Bernardo.





A antiga sede da instituição dará espaço para um novo hospital escola 100% SUS, que será coordenado pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais - Feluma.





A Cruz Vermelha





Em seus 110 anos de história, a CVB-MG atuou em diversas frentes. Além de oferecer cursos na área de Primeiros Socorros e de cuidador da Pessoa Idosa, inaugurou a Escola de Enfermagem, iniciativa pioneira que encerrou as atividades em 2013. A instituição mantém há 50 anos o Programa Ação Jovem e há 10 anos, o Grupo Aconchego, com foco na interação de pessoas idosas.

“Cada serviço que a CVB-MG oferece é pensado atentamente para que consiga cumprir o nosso compromisso de ajudar quem precisa de nós”, pontua Bernardo.