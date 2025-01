Onze pessoas morreram na madrugada desse domingo (12/1) em decorrência do temporal que atingiu os municípios de Ipatinga e Santana do Paraíso, no Vale do Aço. Com essas mortes, o número de vítimas durante o período chuvoso em Minas Gerais chega a 24, segundo dados da Defesa Civil.





Em um dia, na virada de domingo para segunda (13), o número de pessoas desabrigadas, que são aquelas que precisaram de abrigo público ou habitação temporária em função de danos ou ameaça de danos em seus domicílios, também subiu e passou de 222 para 279.





Já o número de pessoas desalojadas, que saíram de seus domicílios e se abrigaram em casa de familiares ou amigos, se manteve em 1.497.





Desde o início do período chuvo, em 27 de setembro do anopassado, três pessoas morreram em Ipanema e duas pessoas morreram em Raul Soares, no Vale do Rio Doce, enquanto os municípios de Uberlândia, Maripá de Minas, Coronel Pacheco, Capinópolis, Alterosa, Carangola, Nepomuceno e Tombos tiveram uma vítima cada. A esses 13 casos, somam-se as dez vítimas em Ipatinga e uma em Santana do Paraíso.





Cidades que registraram problemas nas últimas horas





Na madrugada de domingo, o município de Ipatinga registrou 204 mm de precipitação em apenas um bairro, o Bethânia. No local, sete pessoas perderam a vida, sendo as vítimas uma criança de 8 anos, que morreu soterrada na rua Boston e cinco pessoas de uma mesma família, com idades entre 8 e 75 anos, que foram vítimas de um deslizamento na rua Turim, na altura do número 40. O corpo de uma mulher idosa, de 68 anos, também foi encontrado na mesma rua, em residência de número 225.





No mesmo bairro, na rua Tucanuçu, dois idosos foram vítimas de um deslizamento de encosta. A mulher, de 69 anos, morreu no local, enquanto o homem, de 78, foi resgatado com vida, mas morreu no hospital. Já no bairro Granjas Vagalume, um homem de 31 anos foi encontrado morto por moradores da região.





As fortes chuvas também causaram o alagamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que teve o atendimento comprometido; além de diversos pontos de deslizamentos e a interdição de uma das principais avenidas da cidade. Até o momento, a Defesa Civil contabiliza 40 desabrigados. Já os números de pessoas desalojadas e feridas estão sendo atualizados. A cidade decretou situação de emergência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Na cidade vizinha a Ipatinga, Santana do Paraíso, as águas da madrugada causaram a morte de uma mulher de 36 anos. Ela chegou a ser resgatada com vida, mas morreu posteriormente. O município também decretou situação de emergência.





Já em Espinosa, na divisa do Norte de Minas com a Bahia, as fortes chuvas que atingiram o município na manhã de domingo provocou alagamentos nos bairros JK, Bela Vista, Arapongas e na zona rural.

Uma barragem d’água em uma propriedade particular também provocou inundação em povoado rural, com danos materiais, vias interditadas e estradas e pontes danificadas. Ao todo, 17 pessoas ficaram desabrigadas. Assim como Ipatinga e Santana do Paraíso, a cidade também decretou situação de emergência.