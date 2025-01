Três adolescentes, de 15, 16 e 17 anos, foram presos, na madrugada desta segunda-feira (13/1), suspeitos de participação no assassinato de um homem que estava a caminho do trabalho no bairro Morro Alto, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada de domingo (12). Os jovens também foram encontrados com drogas.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a corporação iniciou diligências para localizar os suspeitos logo após a morte do homem, de 35, a tiros, na Avenida Existente.

De acordo com a testemunha e esposa da vítima, de 35 anos, o casal estava a caminho do trabalho, em uma padaria de São José da Lapa, quando o carro em que estava foi abordado por indivíduos fortemente armados, em uma "falsa blitz".

O condutor não obedeceu a ordem de parada e acelerou o veículo. Ele foi atingido por tiros na cabeça e tórax e morreu no local. Já a mulher foi socorrida com um sangramento na cabeça para o Hospital Risoleta Neves.

Durante as buscas pelos suspeitos, a 247ª Companhia da Polícia Militar localizou os suspeitos na Avenida Coletora, no bairro Morro Alto. À guarnição, o adolescente de 15 anos confessou ser o autor dos disparos que atingiram as vítimas, enquanto estava acompanhado dos outros jovens.

Segundo o Sargento Brandão, que acompanha a ocorrência, o adolescente ainda afirmou que dispensou a arma utilizada no crime na Lagoa do Morro Alto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Com o grupo, também foram encontradas 19 pedras de crack e 48 pinos de cocaína.