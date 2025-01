Um homem, de 40 anos, foi morto a facada pelo ex-marido da atual namorada depois que ele negou dar seu copo de cachaça ao homem. O caso aconteceu no bairro Santa Edwiges, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desse domingo (12/1).

Registros da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) dão conta que a corporação foi acionada por volta de 17h30 para atender ocorrência de briga corporal em um conjunto habitacional. Ao chegarem no local, os militares encontraram a vítima caída ao chão e a namorada em estado de desespero, com um corte profundo na mão.

A mulher testemunhou que estava bebendo cachaça em casa com a vítima, que era seu atual namorado, e com o ex-marido, um homem de 50 anos. Segundo ela, a cachaça da garrafa acabou e o ex-marido achou que o namorado estava escondendo bebida dele.

Em dado momento, o ex-marido tentou pegar o copo da vítima, que ainda continha um pouco da bebida, e os dois homens começaram a discutir e entrar em uma briga corporal. Ela contou que conseguiu separar a briga e, na sequência, o ex se deitou em um colchão no chão da sala e fingiu dormir, enquanto o casal conversava no sofá.

Minutos depois, o homem se levantou, foi à cozinha e voltou correndo em direção à vítima com as mãos escondidas atrás do corpo, sem que o casal conseguissever o que o homem segurava. Ao chegar perto do homem, apresentou uma faca de aproximadamente 25 centímetros e própria para corte de carne, e empenhou uma facada única na vítima, atingindo-lhe o ombro.

A mulher contou que tentou impedir, mas foi acertada na mão, gerando um corte profundo no dedo indicador direito.

Moradores do conjunto habitacional viram o momento em que o homem fugiu e indicaram aos policiais os possíveis locais onde poderia estar. Com as informações, o homem foi localizado e autuado em flagrante, encaminhado à Delegacia de Plantão.

Aos policiais, o suspeito confirmou os fatos e confessou que a facada no homem foi em razão de ter sido negado mais cachaça. Segundo ele, no momento em que tentou beber o copo de cachaça da vítima, foi acertado por um soco no rosto, ficou irritado e, por esse motivo, resolveu ir à cozinha e dar uma facada no homem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou o óbito. A Perícia realizou os trabalhos de praxe e encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal (IML).