Com as nove mortes confirmadas neste fim de semana em Ipatinga e uma em Santana do Paraíso, cidades da Região do Vale do Aço, subiu para 23 a quantidade de vidas perdidas durante a atual temporada de chuvas em Minas Gerais. Isso porque, de acordo com o boletim da Coordenação Estadual de Defesa Civil (Cedec), de 27 de setembro do ano passado até esse sábado (11/1), já haviam sido registrados 13 óbitos no estado em decorrência das tempestades.

Considerando a tragédia de Ipatinga e a ocorrência de Santana do Paraiso, já são 10 mortes provocadas pelos temporais em Minas somente neste domingo (12). Porém, a quantidade de óbitos ocasionados pelas chuvas no estado pode aumentar para 11, ampliando, assim, para 24 o total de vítimas na atual temporada chuvosa.

Na tarde deste domingo, o Corpo de Bombeiros (CBMMG) encontrou, submerso no Rio Verde Grande, no município de Glaucilândia, no Norte de Minas, um carro que foi arrastado peça força da correnteza durante uma tromba d'água durante a manhã de sábado (11). O veículo (saveiro) foi levado junto com o seu motorista, um homem, de 30 anos, que desapareceu nas águas do rio.

Conforme o prefeito de Glaucilândia, Herivelton Alves Luiz (PSD), o motorista tentou atravessar o Rio Verde Grande em uma passagem dentro do leito do manancial (“passagem molhada”), perto da área urbana da cidade, quando o carro foi arrastado pela tromba d'água. O motorista seguia para a localidade de Rio do Sítio, na zona rural de Glaucilândia, para fazer um serviço de forro de gesso para um morador.

De acordo com informação de um funcionário da prefeitura de Glaucilândia, os militares localizaram o veiculo, que estava submerso no Rio Verde Grande, com as rodas para a cima. Eles tentaram "desvirar" e tirar o veículo de dentro d'água com o uso de um guincho. O trabalho dos bombeiros foi acompanhado por dezenas de moradores, que se deslocaram para a beira do rio.

Ainda conforme a mesma fonte, até a noite deste domingo, os bombeiros não conseguiram confirmar se o corpo do motorista estava dentro do carro.

O número de nove vítimas das fortes chuvas em Ipatinga foi confirmado pelo prefeito da cidade, Gustavo Nunes (PL), em entrevista coletiva junto de representantes das forças de segurança.

Segundo a Prefeitura de Ipatinga, o município registrou 80 mm de chuva em apenas uma hora, resultando em transbordamento de córregos e deslizamentos de terra.

Outras mortes em Minas

De acordo com o balanço da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, antes das mortes de Ipatinga e Santana do Paraíso e do desaparecimento do homem que foi arrastado durante a tromba d'água em Glaucilândia, foram registrados 13 óbitos em 10 municípios espalhados por diversas regiões do estado: Uberlândia (1), Ipanema (3), Maripá de Minas (1), Coronel Pacheco (1), Raul Soares (2), Nepomuceno (1), Capinópolis (1), Alterosa (1), Carangola (1) e Tombos (1).