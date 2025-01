Zema anuncia visita em Ipatinga depois de chuva que causou mortes

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), anunciou neste domingo (12/01) que visitará Ipatinga, no Vale do Aço, nesta segunda-feira (13/01), para acompanhar de perto os impactos das chuvas que devastaram a cidade.

“Estou acompanhando os trabalhos de resgate em Ipatinga, que foi atingida por fortes chuvas na última madrugada, provocando deslizamentos de terra em diversas áreas e, infelizmente, o soterramento de casas e pessoas. Já temos confirmação de vítimas, mas o Corpo de Bombeiros segue nos esforços de resgate. Conversei com o prefeito Gustavo e coloquei o Estado à disposição. No máximo até amanhã cedo, estarei na cidade. Deixo aqui meu apelo: neste período de chuvas, busquem locais seguros e contem com o apoio da Defesa Civil”, declarou Zema em vídeo divulgado nas redes sociais.

Até o momento, pelo menos cinco pessoas morreram nos deslizamentos, entre elas uma criança e uma idosa. A Defesa Civil estadual monitora as ocorrências em Ipatinga. Com os novos registros, o número total de óbitos no período chuvoso em Minas Gerais pode chegar a 21, conforme o boletim atualizado previsto para esta segunda-feira (13/01).

