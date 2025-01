A cidade de Ipatinga, no Vale do Rio Doce, decretou situação de calamidade pública depois de a chuva da madrugada deste domingo (12/1) matar cinco pessoas, deixar três desaparecidos e alagar a unidade de saúde do município.





Segundo a prefeitura da cidade, choveu 80 milímetros em apenas uma hora. “Para agravar ainda mais a situação, mesmo com menor intensidade, a chuva continuou por mais duas horas, desestabilizando encostas que já estavam abaladas”.





O intenso temporal causou transbordamentos de córregos, alagamentos e deslizamentos em várias regiões da cidade. Mais de 60 ocorrências foram atendidas pela Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, incluindo situações de bloqueio de vias por destruição de pistas.





O Corpo de Bombeiros já confirmou cinco mortes devido a deslizamentos no município. No bairro Bethânia, uma criança de 8 anos morreu soterrada na rua Boston. Na rua Tumarín, os bombeiros retiraram dois corpos da mesma família vítimas de um deslizamento. Os militares seguem no local em busca de outras três possíveis vítimas.

Na rua Tucanuçu, uma idosa, de 70 anos, teve o corpo localizado por populares. Na rua Salomão, um homem, de 30 anos, foi encontrado morto por moradores da região. As ocorrências ainda estão em andamento.

“Estamos enfrentando uma situação muito difícil, mas nossas equipes estão unidas e dedicadas para ajudar cada pessoa afetada. Contamos também com a solidariedade de cidades vizinhas, como Coronel Fabriciano e Timóteo, que enviaram máquinas e homens para apoiar os trabalhos e também estão disponibilizando seus equipamentos de saúde para atendimento a casos de urgência. É um momento de união e superação”, disse o prefeito Gustavo Nunes.

A água ainda invadiu a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Os atendimentos de urgência e emergência foram redirecionados para as unidades de saúde das cidades vizinhas, Coronel Fabriciano e Timóteo.

Na manhã deste domingo, o Executivo de Ipatinga decretou Estado de Calamidade Pública por 180 dias devido ao impacto severo nas condições de normalidade da cidade, comprometendo a capacidade de resposta dos serviços prestados.





A prefeitura de Ipatinga ainda não tem o número exato das pessoas desabrigadas, mas o estádio Ipatingão já está apto para receber as vítimas da chuva.

"Nosso compromisso é com cada cidadão que está sofrendo neste momento. Estamos mobilizados para enfrentar e superar esse desafio, com união e resiliência”, completou o prefeito Gustavo Nunes.

Uma força-tarefa composta pelas secretarias de Obras, Sesuma (Serviços Urbanos e Meio Ambiente), Saúde, Administração, Assistência Social, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, além de equipes da Cemig e Copasa, está mobilizada para garantir assistência e minimizar os impactos da tragédia.