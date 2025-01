Um homem, de 43 anos, morreu e uma mulher, de 35, ficou ferida na madrugada deste domingo (12/1) no bairro Morro Alto, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, a mulher relatou que estava a caminho do trabalho, em uma padaria de São José da Lapa, com o esposo quando o carro em que eles estavam foi abordado por indivíduos armados na Avenida Existente.





O homem, que estava na condução do carro Fiat Uno, não obedeceu a ordem de parada do grupo e acelerou o veículo, momento em que os indivíduos atiraram.





A mulher foi socorrida com um sangramento na cabeça para o Hospital Risoleta Neves. O homem teve a morte confirmada no local do crime pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Durante as diligências, uma testemunha, um motorista de aplicativo, afirmou que estava fazendo uma corrida pela Avenida Existente quando foi abordado por um grupo de seis indivíduos fortemente armados. Ele parou o carro e foi liberado pelos bandidos depois que eles reconheceram os passageiros do veículo.





Na volta da corrida, o motorista de aplicativo usou a Avenida Existente e foi novamente parado pelo grupo. Ao mesmo tempo, um carro que seguia no sentido contrário da avenida também foi abordado, mas o condutor do veículo acelerou e os indivíduos atiraram.





A perícia foi acionada e recolheu cinco estojos deflagrados e um carregador. O homem morreu com dois tiros na cabeça e um no tórax. Até o momento, ninguém foi preso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia