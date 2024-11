Um motorista de aplicativo, de 24 anos, morreu em um acidente de trânsito com um caminhão quando transportava três passageiros pela Avenida Teresa Cristina, no bairro Jardim Industrial, na cidade de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde de sábado (16/11).

No carro, um VW Up!, ainda estavam presentes uma mulher adulta e duas crianças, de 10 a 12 anos. Uma das crianças teve ferimentos leves e foi encaminhada ao hospital.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a passageira do carro relatou que pediu uma corrida pelo aplicativo da Uber para levar as filhas a uma loja de roupas. No meio do percurso, por volta de 13h41, enquanto o carro passava pela Avenida Teresa Cristina, utilizando a faixa da esquerda, um caminhão de porte pequeno, que estava na faixa central, invadiu parcialmente a pista em que o carro se encontrava.

De acordo com a mulher, o motorista de aplicativo tentou desviar, mas o carro subiu no canteiro central e o capotou. O vidro traseiro quebrou, o que permitiu que a passageira e as filhas saíssem do carro com a ajuda de populares.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e a médica da equipe constatou a morte do motorista.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



A família da vítima esteve presente no local para acompanhar os trabalhos periciais. Já o motorista do caminhão ainda não foi encontrado para prestar depoimento.