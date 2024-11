Um acidente com uma carreta na BR-040, altura do Km 508, no Bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, Grande BH, interdita totalmente a pista no sentido Sete Lagoas.





Nas imagens, é possível ver que o veículo de carga ficou atravessado na pista, invadindo o canteiro central.

16:45 - BR 040, km 508, Ribeirão das Neves, pista permanece totalmente interditada no sentido Sete Lagoas para remoção de veículo de carga acidentado. — PRF MINAS GERAIS (@prf_mg) November 16, 2024

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a interdição acontece para que o veículo seja removido do local. Não há previsão de liberação do trecho. Alguns motoristas relatam congestionamento na região.