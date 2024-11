Um vídeo antigo voltou a circular e ser compartilhado por moradores de Ouro Preto, Região Central de Minas Gerais, neste sábado (16/11). As imagens mostram uma parte do Morro da Forca, onde é possível ver trincas e um pequeno deslizamento de terra. O homem diz que o “morro está descendo devagar.” Porém, segundo a Defesa Civil do município, o vídeo foi feito em data anterior e, atualmente, não há risco de deslizamento no local.





Em entrevista ao Estado de Minas, Neri Moutinho, coordenador do órgão, afirma que o registro não foi feito hoje. Informou ainda que a Defesa Civil, a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Ouro Preto foram deslocadas para o local, neste sábado, para verificar um possível risco de deslizamento, por causa das informações que circulavam pelos grupos de Whatsapp da cidade. Porém, nada de anormal foi constatado na estrutura.





Ele destaca que é preciso combater esse tipo de comportamento, que gera preocupação na população e deslocamento de vários agentes sem necessidade. Segundo o coordenador, apesar da chuva na cidade, não há risco de deslizamento no morro.





Imóveis históricos destruídos





Em 13 de janeiro de 2022, um deslizamento de parte do Morro da Forca atingiu e destruiu dois imóveis históricos que ficavam na Rua Doutor Pacífico Homem. Apesar da destruição do patrimônio histórico, não houve vítimas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Já em janeiro do ano passado, a prefeitura da cidade histórica emitiu um alerta de risco de desabamento no local, em virtude de trincas que apareceram na estrutura.