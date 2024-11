O homem foi encontrado pelos bombeiros com cerca de 80% do corpo queimado

Um homem, de 47 anos, teve 80% do corpo queimado quando o botijão de gás de sua cozinha explodiu, na noite de quinta-feira (14/11), no Bairro Jardim Alvorada, Região Noroeste de Belo Horizonte.

Segundo a corporação, a vítima, após entrar na residência por volta de 19h20, sentiu o cheiro de gás e resolveu utilizar o fogão. No entanto, momentos antes de acender a boca do fogão, o botijão de gás explodiu e as chamas o atingiram, assim como todos os cômodos da casa.

O homem reside na parte de baixo de um sobrado de dois pavimentos, com três cômodos. Apesar da intensidade das chamas, a estrutura do imóvel não foi danificada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quando foram atender ao chamado, o homem já se encontrava do lado de fora, na via pública, queixando-se de dores intensas pelos ferimentos. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital João XXIII.

De acordo com o órgão, foi necessária a utilização de cerca de mil litros de água no combate às chamas.

A perícia da Polícia Civil foi acionada para investigar o acidente.